Kenalan dengan Hyrox, Olahraga yang Lagi Hits Andalkan Kekuatan Otot

JAKARTA - Kamu sudah pernah dengar Hyrox? Ya, Hyrox kini sedang hits di masyarakat dan pecinta olahraga. Tren olahraga modern ini mulai dipopulerkan sejak 2017 di Jerman. Latihan ini menggabungkan lari dan latihan fisik fungsional, di mana peserta berlari sejauh 8 km dan diselingi dengan latihan fisik melalui delapan station atau pos.

Hyrox digemari karena membawa manfaat kesehatan secara menyeluruh, mampu meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru, membakar kalori, serta membangun daya tahan otot. Selain itu, penggabungan kardio dengan latihan fungsional seperti sled push, burpee broad jumps, dan wall balls, melatih seluruh sistem tubuh.

8 Latihan Fisik Hyrox

Kalau kamu suka olahraga yang menantang di dalam ruangan, Hyrox bisa dicoba. Sebelum mulai, kenali dulu delapan pos yang bakal kamu lalui di olahraga ini:

1. SkiErg

Pos latihan Hyrox pertama adalah 1000 m di SkiErg. Alat ini melatih otot lengan, bahu, dan inti tubuh, namun jika dilakukan dengan benar, latihan ini juga melibatkan otot-otot di bagian bawah tubuh.

2. Sled Push

Pos latihan kedua adalah Sled Push sejauh 50 meter. Pastikan kamu melakukan persiapan latihan sebelum kompetisi. Jangan lupa, sepatu yang nyaman dang lentur juga mempengaruhi di latihan ini. Gerakan ini melatih otot-otot bagian bawah tubuh, termasuk seluruh rantai posterior, otot inti, dan khususnya otot paha bagian depan.

3. Sled Pull

Gerakan ini Sled Pull sejauh 50 meter mampu memperkuat otot gluteus, punggung, bisep, dan seluruh bagian tubuh bagian atas. Pastikan kondisi fisikmu tetap stabil ya.

4. Burpee Broad Jump

Diciptakan pada 1939, stasiun latihan keempat ini adalah latihan seluruh tubuh yang disukai sekaligus dibenci. Latihan Burpee Broad Jump ini dilakukan sejauh 80 meter. Mencobanya untuk pertama kali mungkin terasa sulit, tetapi para atlet menganggap pos ini sebagai salah satu favorit mereka!

5. Rowing