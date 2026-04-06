5 Cara Detox Tubuh Pasca-Long Weekend

JAKARTA - Liburan sering identik dengan pola makan yang tidak terkontrol, kurang tidur, hingga minim aktivitas fisik. Akibatnya, tubuh bisa terasa lemas, kembung, bahkan berat badan meningkat. Kondisi ini membuat banyak orang ingin segera “detoks” untuk mengembalikan kebugaran.

Kabar baiknya, detoks tubuh tidak selalu harus mahal atau ekstrem. Dengan cara alami dan sederhana, tubuh sebenarnya sudah memiliki sistem detoksifikasi sendiri yang bisa kita bantu agar bekerja lebih optimal.

5 Cara Detoks Tubuh

1. Perbanyak Minum Air Putih

Air putih adalah kunci utama dalam proses detoksifikasi alami. Cairan membantu ginjal membuang racun melalui urine sekaligus menjaga metabolisme tetap lancar.

Usahakan minum minimal 2 liter per hari, atau lebih jika Anda banyak beraktivitas. Anda juga bisa menambahkan irisan lemon atau mentimun untuk sensasi segar.