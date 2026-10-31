Lagi Tren Ear Seeds Dipakai Ruka BABYMONSTER hingga Lisa BLACKPINK, Ternyata Ini Manfaatnya bagi Kesehatan

PENGGEMAR BABYMONSTER mungkin beberapa kali menyadari adanya bintik-bintik kecil di telinga salah satu member, Ruka. Namun, masih banyak yang belum tahu kalau itu adalah ear seeds, salah satu metode perawatan alternatif yang dipercaya memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan.

Menarik kini menilik manfaat ear seeds yang ternyata turut berdampak ke kesehatan. Tak heran, ear seeds lagi tren dipakai di kalangan idol K-Pop. Selain Ruka BABYMONSTER, Lisa Blackpink, J-Hope BTS, hingga Nayeon Twice juga terlihat pernah mengenakannya.

1. Apa Itu Ear Seeds?

Dilansir dari WebMD, ear seeds merupakan biji atau benda kecil yang ditempelkan pada bagian luar telinga untuk memberikan tekanan pada titik-titik tertentu. Metode ini termasuk dalam auriculotherapy, yaitu teknik pengobatan alternatif yang berfokus pada titik-titik di telinga.

Dalam pengobatan tradisional China, bagian telinga dipercaya memiliki hubungan dengan berbagai bagian tubuh. Karena itu, pemberian tekanan pada titik tertentu dianggap dapat membantu meredakan sejumlah keluhan.

Secara tradisional, ear seeds dibuat dari biji tanaman Vaccaria. Namun, produk modern juga tersedia dalam bentuk manik-manik kecil berbahan logam atau keramik. Benda tersebut biasanya ditempelkan menggunakan plester khusus yang tahan air dan dapat bertahan hingga sekitar satu minggu.

2. Apa Manfaat Ear Seeds?

Salah satu alasan ear seeds banyak digunakan adalah karena dipercaya dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks. Teknik ini juga dikaitkan dengan pelepasan endorfin, yaitu zat alami dalam tubuh yang berperan dalam mengurangi rasa sakit dan memberikan perasaan nyaman.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ear seeds berpotensi membantu mengatasi beberapa kondisi, di antaranya nyeri, gangguan tidur, cemas dan stress, nyeri akibat kemoterapi, dan pengelolaan berat badan.

Meski begitu, bukti ilmiah mengenai manfaat ear seeds masih terbatas. Metode ini belum terbukti dapat menyembuhkan penyakit atau menggantikan pengobatan medis.