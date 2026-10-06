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Profil dan Potret Cantik Federica Boccardo, Tambatan Hati Emil Audero Kiper Tangguh Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |16:05 WIB
Profil dan Potret Cantik Federica Boccardo, Tambatan Hati Emil Audero Kiper Tangguh Timnas Indonesia
Emil Audero dan Federica Boccardo. (Foto: Instagram/@faithimanstar)
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PROFIL dan potret cantik Federica Boccardo menarik diulas. Sebab, dia merupakan tambatan hati kiper tangguh Timnas Indonesia, Emil Audero.

Ya, kehidupan Emil Audero tidak hanya menarik perhatian karena kiprahnya sebagai penjaga gawang Timnas Indonesia. Kehidupan pribadinya juga tak luput dari sorotan, terutama setelah publik mengetahui sosok perempuan yang selama ini mendampinginya, Federica Boccardo.

Federica Boccardo

Federica merupakan perempuan asal Italia yang diketahui menjalin hubungan dengan Emil Audero. Namanya semakin dikenal di Indonesia setelah Emil resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan menjalani debut bersama skuad Garuda.

Kehadiran Federica pun kerap terlihat dalam sejumlah momen perjalanan karier sang kekasih. Ia beberapa kali menunjukkan dukungan kepada Emil melalui media sosial, termasuk ketika menyaksikan pertandingan secara langsung.

Kini, menarik membahas soal sosok Federica Baccardo. Pasalnya, Emil Audero sendiri tengah jadi sorotan usai berhasil jadi pahlawan Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin 5 Oktober 2026 malam WIB.

1. Sosok Federica Boccardo

Federica Boccardo

Federica Boccardo diketahui berasal dari Turin, Italia. Ia memiliki ketertarikan pada dunia kecantikan dan disebut bekerja sebagai manajer sekaligus konsultan kecantikan di sebuah klinik di Italia.

Selain dunia kecantikan, Federica juga memiliki ketertarikan terhadap olahraga. Dalam profil media sosialnya, ia menyebut yoga dan muay thai sebagai beberapa aktivitas yang diminatinya.

Federica juga dikenal gemar bepergian. Sejumlah unggahannya memperlihatkan dirinya mengunjungi berbagai destinasi, termasuk perjalanan ke Thailand dan beberapa tempat lainnya.

Federica Boccardo

2. Setia Mendukung Karier Emil Audero

Hubungan Federica dan Emil sudah berlangsung cukup lama. Keduanya beberapa kali membagikan momen kebersamaan di media sosial.

Salah satu momen yang menjadi perhatian terjadi ketika Federica menyaksikan pertandingan Emil secara langsung di stadion pada Mei 2024. Ia mengunggah foto dari stadion dan menuliskan pesan penuh dukungan untuk sang kekasih.

Federica Boccardo

Bahkan, saat Emil kini membela Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, Federica tetap memberikan dukungan meski tak bisa hadir langsung. Dia mengunggah foto tengah menggunakan jersey Timnas Indonesia sembari menuliskan caption, “Ayogaruda”.

 

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