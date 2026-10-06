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Kisah Cinta Katie Marsden dengan Elkan Baggott Pahlawan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026: Cinta Sejak Remaja

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |14:05 WIB
Kisah Cinta Katie Marsden dengan Elkan Baggott Pahlawan Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026: Cinta Sejak Remaja
Elkan Baggott dan Katie Marsden. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
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KISAH cinta Elkan Baggott dan Katie Marsden kembali menjadi perhatian publik setelah bek Timnas Indonesia tersebut tampil heroik di final FIFA ASEAN Cup 2026. Elkan mencetak gol penting pada menit ke-116 yang membantu Indonesia menyamakan kedudukan sebelum akhirnya menang atas Thailand melalui adu penalti.

Di balik kesuksesan Elkan di lapangan, ada sosok Katie Marsden yang selama bertahun-tahun menemani perjalanan kariernya. Hubungan keduanya diketahui sudah berlangsung sejak Elkan masih berusia muda dan mulai meniti karier profesional di Inggris.

Katie Marsden

1. Berawal dari Masa Muda

Hubungan Elkan dan Katie mulai menjadi perhatian publik sekitar 2020. Saat itu, Elkan yang masih menjadi pemain muda Ipswich Town mengunggah foto bersama Katie di media sosial.

Kala itu, hubungan keduanya belum banyak diketahui. Namun, foto tersebut langsung membuat publik penasaran dan Katie mulai dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Elkan.

Dua tahun kemudian, hubungan mereka semakin terbuka. Elkan bahkan pernah merayakan anniversary bersama Katie dan menyebut sang kekasih sebagai “best friend”-nya. Unggahan tersebut menjadi salah satu tanda bahwa hubungan mereka telah berlangsung cukup lama.

2. Sempat Jalani Hubungan Jarak Jauh

Elkan Baggott dan Katie Marsden foto ig @elkanbaggott

Perjalanan cinta Elkan dan Katie juga tidak selalu berlangsung mudah. Kesibukan Elkan sebagai pesepakbola membuat keduanya harus menjalani hubungan jarak jauh.

Pada akhir 2021, Elkan Baggott berada di Singapura untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF, sementara Katie berada di Inggris. Katie sempat mengungkapkan rasa rindunya kepada Elkan melalui media sosial.

Meski terpisah jarak, keduanya tetap menjaga komunikasi dan beberapa kali membagikan momen kebersamaan ketika berada di Inggris. Katie juga disebut beberapa kali memberikan dukungan kepada Elkan ketika sang pemain menjalani pertandingan bersama Timnas Indonesia. Kehadirannya pun perlahan dikenal oleh para penggemar sepakbola Tanah Air.

 

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