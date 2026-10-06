Deretan WAGs dan Keluarga Timnas Indonesia Ikut Pesta Juara FIFA ASEAN Cup 2026 di SUGBK, Ada Jennifer Coppen

KESUKSESAN Timnas Indonesia rebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 tidak hanya dirayakan para pemain dan suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin, 5 Oktober 2026 malam WIB. Sejumlah WAGs atau pasangan pemain serta keluarga para penggawa Garuda juga turut hadir menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia secara langsung.

Suasana semakin meriah setelah Timnas Indonesia memastikan gelar juara melalui drama adu penalti. Kepastian gelar didapat usai skuad Garuda menang 4-2 adu penalty atas Thailand di final setelah main 2-2 selama 120 menit.

Para pemain kemudian melakukan selebrasi bersama keluarga dan orang-orang terdekat di tengah lapangan SUGBK. Beberapa sosok WAGs dan keluarga pemain yang ikut merasakan euforia kemenangan tersebut pun mencuri perhatian. Lantas, siapa saja mereka?

1. Jennifer Coppen dan Kamari

Jennifer Coppen menjadi salah satu sosok yang paling mencuri perhatian dalam perayaan juara Timnas Indonesia. Jennifer hadir di SUGBK bersama putrinya, Kamari. Keduanya memberikan dukungan kepada Justin Hubner yang menjadi bagian dari skuad Garuda.

Usai pertandingan, Jennifer dan Kamari bahkan ikut turun ke lapangan untuk merayakan kemenangan bersama Hubner. Momen Kamari berada di tengah lapangan SUGBK dan berinteraksi dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia menjadi salah satu pemandangan yang membuat suasana perayaan semakin hangat.

Kehadiran Kamari juga mencuri perhatian setelah dirinya terlihat berjoget dan menikmati pesta kemenangan bersama para pemain. Semalam tentunya jadi kenangan tak terlupakan untuk Kamari.

2. Sendy Aulia

Kemudian, ada Sendy Aulia. Dia merupakan istri Rizky Ridho. Sendy juga hadir langsung di SUGBK untuk memberikan dukungan kepada sang suami.

Sendy datang bersama keluarga dan menyaksikan perjuangan Rizky Ridho sejak pertandingan berlangsung hingga Indonesia memastikan gelar juara. Sebagai kapten sekaligus salah satu pemain penting di lini belakang Garuda, Rizky Ridho menjadi bagian dari perjuangan panjang Indonesia di turnamen tersebut.

Kemenangan di final tentu menjadi momen spesial bagi Sendy dan keluarga. Pasalnya, dia dapat menyaksikan langsung sang suami mengangkat trofi bersama Timnas Indonesia. Bahkan, Sendy turut membawa sang buah hati.

3. Karina Karman

Karina Karman juga turut hadir memberikan dukungan kepada suaminya, Rizky Eka Pratama. Kehadiran Karina menambah semarak deretan keluarga pemain yang menyaksikan langsung pertandingan final di SUGBK.

Setelah Indonesia memastikan kemenangan, para keluarga pemain ikut merasakan kebahagiaan dan kebanggaan atas pencapaian skuad Garuda. Momen tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan dari orang-orang terdekat yang selama ini berada di balik perjalanan para pemain.