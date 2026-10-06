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Viral! Foto Suporter Baca Doa untuk Timnas Indonesia, Tuai Sorotan Netizen

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 06 Oktober 2026 |18:05 WIB
Viral! Foto Suporter Baca Doa untuk Timnas Indonesia, Tuai Sorotan Netizen
Suporter Timnas Indonesia baca doa saat pertandingan. (Foto: dok Threads)
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JAKARTA - Momen unik terjadi di tengah pertandingan Timnas Indonesia melawan Thailand dalam laga FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin (5/10/2026) malam. Di media sosial X beredar foto seorang penonton yang terlihat khusyuk membaca doa saat menyaksikan pertandingan final.

Dalam foto yang beredar, tampak seorang wanita berhijab hitam mengenakan jersey Timnas Indonesia. Ia terlihat membuka layar ponselnya yang menampilkan tulisan doa memohon pertolongan dan kemenangan.

Foto itu kemudian dibagikan akun X @txtruangpodcast. Dalam keterangannya, akun tersebut menyinggung banyaknya suporter yang ikut memanjatkan doa selama perjuangan Timnas Indonesia.

“dibalik kemenangan semalam ada jutaan manusia yang langsung menyogok langit. pantes dukun thailand kalah,” tulis akun tersebut, dikutip Selasa (6/10/2026).

Momen suporter baca doa
Momen suporter baca doa

Unggahan itu pun ikut menjadi sorotan dan ramai dikomentari netizen. Sejumlah pengguna X menanggapi foto tersebut dengan candaan yang mengaitkannya dengan perjuangan Timnas Indonesia menghadapi Thailand di pertandingan final.

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