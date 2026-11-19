Benarkah Hamil di Usia 35 ke Atas Tahun Lebih Berisiko? Ini Penjelasan Dokter

KEHAMILAN di usia 35 tahun ke atas sering kali menimbulkan kekhawatiran bagi perempuan. Banyak yang bertanya-tanya apakah hamil di usia tersebut masih aman atau justru memiliki risiko lebih tinggi bagi ibu dan janin.

Secara medis, kehamilan di usia 35 tahun ke atas memang membutuhkan perhatian lebih. Namun, bukan berarti perempuan yang memasuki usia tersebut tiba-tiba kehilangan kesuburan atau tidak bisa menjalani kehamilan yang sehat.

dr. Gorga Udjung, SpOG dari RSIA Bunda Jakarta dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, sejumlah faktor risiko kehamilan memang mengalami peningkatan. Salah satunya berkaitan dengan penurunan kesuburan yang terjadi secara bertahap.

1. Kesuburan Perempuan Menurun Seiring Bertambahnya Usia

Menurut dr. Gorga Udjung, SpOG, perempuan berusia 35 tahun ke atas bukan berarti langsung menjadi tidak subur. Akan tetapi, proses penuaan biologis memengaruhi kemampuan reproduksi, terutama dari segi jumlah dan kualitas sel telur.

Seiring bertambahnya usia, cadangan sel telur perempuan akan semakin berkurang. Selain jumlahnya menurun, kualitas sel telur juga mengalami perubahan. Kondisi ini dapat memengaruhi peluang terjadinya kehamilan.

Penurunan kesuburan umumnya berlangsung secara bertahap, tetapi menjadi semakin nyata setelah perempuan memasuki usia 40 tahun ke atas.

Selain memengaruhi peluang kehamilan, bertambahnya usia juga berkaitan dengan meningkatnya risiko kelainan kromosom pada embrio. Hal ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya keguguran maupun kelainan kromosom tertentu pada janin.

“Sebenarnya sih di usia 35 tahun ke atas bukan kita bilang perempuan tiba-tiba jadi enggak subur ya,” ujar dr. Gorga.

“Cuma seiring bertambahnya usia, faktor risiko meningkat semua. Terutama tadi penuruan kesuburan secara bertahap. Kemudian, semakin nyata setelah 40 tahun ke atas. Ada penurunan jumlah sel telur, kualitas sel telurnya juga jadi semakin menurun seiring bertambah usia,” lanjutnya.

“Jumlah sel telur berkurang, risiko kelainan pada kromosom juga meningkat,” jelasnya.

2. Risiko Hipertensi dan Diabetes Saat Hamil Ikut Meningkat

Tidak hanya berkaitan dengan kesuburan, kehamilan pada usia 35 tahun ke atas juga memiliki sejumlah risiko kesehatan yang perlu diperhatikan. dr. Gorga menjelaskan bahwa risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan dan diabetes selama kehamilan juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia ibu.

Hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklamsia, merupakan kondisi yang perlu diwaspadai. Pasalnya, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin.

Sementara itu, diabetes gestasional atau diabetes yang muncul selama kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi apabila kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik.

Oleh karena itu, perempuan yang merencanakan kehamilan di usia 35 tahun ke atas dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum hamil serta menjalani pemantauan kehamilan secara rutin.

“Dan juga pola hamil di atas 35 tahun risiko-risiko terjadinya hipertensi pada kehamilan, diabetes, itu juga meningkat,” ucap dr. Gorga.