Cerita Adiezty Fersa, Masih Trauma Tambah Momongan Usai Kehilangan Dua Anak

KEBAHAGIAAN rumah tangga Gilang Dirga dan Adiezty Fersa kian berwarna berkat kehadiran sang buah hati, Gin Dirga. Kendati demikian, pasangan yang hampir satu dekade bersama ini belum memiliki rencana untuk menambah momongan dalam waktu dekat.

Bukan tanpa alasan, Adiezty blak-blakan mengakui bahwa trauma masa lalu masih membekas di benaknya. Mengingat, perjalanan untuk menimang Gin Dirga dilalui dengan perjuangan yang sangat berat dan menguras air mata.

"Sampai saat ini sih belum ada obrolan untuk menambah. Jadi kita fokus ke Gin dulu aja," kata Adiezty Fersa di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

1. Kenang Riwayat 3 Kali Kehamilannya

Adiezty lantas mengenang kembali riwayat tiga kali kehamilannya. Sebelum Gin lahir, ia harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan calon buah hatinya hingga dua kali berturut-turut.

"Dibilang trauma sih bisa jadi juga, karena kan aku udah tiga kali hamil kan,” kenang Adiezty.

“Tiga kali hamil, yang pertama harus mengalami kuret, yang kedua harus melahirkan anaknya lebih cepat melalui proses induksi, lahiran normal, dan anaknya harus dimakamin gitu kan," lanjutnya.