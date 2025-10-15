Berapa Jarak Kehamilan yang Aman? Ini Kata Dokter

Berapa Jarak Kehamilan yang Aman? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)

JAKARTA – Berapa jarak kehamilan yang aman bagi perempuan? Simak penjelasan dokter, yuk!

Selain aspek kesehatan, sebelum hamil lagi sebaiknya dipikirkan juga aspek psikologis perempuan. Kesiapan mental seorang ibu sangat penting saat merencanakan kehamilan.

Dokter Spesialis Kejiwaan dr. Elvine Gunawan, Sp.KJ mengatakan, idealnya jarak kehamilan pertama dan kedua adalah dua tahun.

“Sebenarnya dua tahun, ya. Tapi jangan hamil tahun pertama terus langsung jadi, proses hamil itu tidak dihitung. Jadi dua tahun, terus siapkan,” kata dia dalam podcast bersama Nikita Willy, dikutip Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, pada tahun pertama seorang anak masih membutuhkan sosok ibu. Anak masih dalam tahap eksplorasi dan membutuhkan kehadiran ibu serta ayahnya.