Susah Move On dari Mantan? Ternyata Butuh 8 Tahun untuk Benar-Benar Melupakan

JAKARTA – Melupakan mantan pasangan setelah hubungan berakhir sering kali menjadi proses yang panjang dan menguras emosi. Bagi sebagian orang bisa saja rasa sakit atau keterikatan perasaan bisa bertahan jauh lebih lama dan membuat proses move on terasa begitu sulit. Ternyata, fenomena tersebut punya penjelasan ilmiah tersendiri.

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Adam Prabata dalam utas di akun Threads miliknya @adamprabata, pada Selasa, 17 November 2026 menjelaskan bahwa ada satu penelitian yang membahas fenomena susah move on ini.

Penelitian tersebut berjudul ‘The Long-Term Stability of Affective Bonds After Romantic Separation: Do Attachments Simply Fade Away?’. Penelitian itu menyoroti bagaimana ikatan emosional seseorang akan perlahan memudar setelah mengalami perpisahan romantis.

Berdasarkan temuan dalam studi tersebut, ia menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan seseorang untuk benar-benar melepaskan keterikatan emosional dengan mantan kekasih ternyata tidak sebentar, bahkan bisa memakan waktu sekitar 8 tahun.

“Penelitian menunjukkan kira-kira perlu waktu sekitar 8 tahun untuk menghilangkan ikatan emosional dari mantan pasangan,” ungkap dr. Adam, dikutip Rabu (18/11/2026).