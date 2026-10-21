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HOME WOMEN LIFE

5 Cara Jitu Cepat Move On dari Mantan Pacar

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |12:05 WIB
5 Cara Jitu Cepat Move On dari Mantan Pacar
Putus cinta. (Foto: Freepik)
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PUTUS dari kekasih hati setelah bertahun-tahun bersama bukanlah hal yang mudah. Kebiasaan menghabiskan waktu berdua, berbagi cerita, hingga melakukan berbagai aktivitas bersama kini harus dijalani sendiri. Tak heran, proses move on setelah putus cinta bisa terasa berat bagi sebagian orang.

Meski begitu, bukan berarti kamu harus terjebak dalam kesedihan secara terus-menerus. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membantu menerima perpisahan dan kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Berikut lima cara jitu untuk membantu kamu move on dari mantan pacar:

1. Hindari Menghubungi Mantan

putus cinta

Keinginan untuk menghubungi mantan setelah putus memang sering muncul. Tapi, terus berkomunikasi saat perasaanmu belum benar-benar pulih bisa membuat kamu sulit menerima perpisahan kalian. Tak hanya itu, menghubungi mantan memberi kesan bahwa masih ada peluang untuk balikan.

Cobalah memberi jarak untuk sementara waktu. Langkah ini bukan berarti harus membenci atau memutus hubungan selamanya, melainkan memberikan ruang agar kamu bisa fokus memulihkan diri.

2. Jangan Stalk Media Sosial Mantan

putus cinta

Selain menghindari komunikasi langsung, berhenti memantau aktivitas mantan di media sosial juga bisa membantu proses move on. Kebiasaan melihat unggahan, membaca komentar, atau mencari tahu kehidupan mantan setelah putus justru bisa membuat kamu terus teringat hubungan yang sudah berakhir.

Jika perlu, mute atau unfollow akun media sosialnya untuk sementara waktu. Dengan begitu, kamu tidak terus-menerus tahu kabar mantan.

 

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Topik Artikel :
Pacar move on Putus cinta
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