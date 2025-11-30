Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Putus Cinta Bisa Bikin Berat Badan Turun? Ini Faktanya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |17:09 WIB
Kenapa Putus Cinta Bisa Bikin Berat Badan Turun? Ini Faktanya
Kenapa Putus Cinta Bisa Bikin Berat Badan Turun? Ini Faktanya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Kenapa putus cinta bisa bikin berat badan turun? Ini faktanya. Banyak orang tidak berniat “diet patah hati”, tapi penurunan berat badan sering terjadi secara alami setelah hubungan berakhir.

Pertanyaannya, apakah kondisi ini normal dan sehat? Dan apakah berat badan bisa tetap stabil setelahnya? Para ahli pun menjelaskan alasan di balik perubahan tubuh ini.

Untuk memahami mengapa berat badan bisa menurun setelah putus cinta atau perceraian, VerywellFit mewawancarai pakar stres, Dr. Dan Guerra dan Dr. Dana Gionta, psikolog asal New York yang menulis buku From Stressed to Centered. Mereka menjelaskan bagaimana stres emosional dapat memengaruhi kondisi fisik seseorang.

Menurut Dr. Guerra, setiap orang punya reaksi berbeda terhadap stres. “Sebagian orang justru turun berat badan ketika stres, sementara yang lain bisa mengalami kenaikan,” jelasnya. Hal ini berkaitan dengan metabolisme tubuh masing-masing dan cara individu memproses tekanan secara mental.

Penyebab

Sebuah penelitian dalam Journal of Family Issues menunjukkan bahwa orang yang bercerai cenderung memiliki berat badan lebih rendah dibandingkan mereka yang masih berpasangan atau yang lama hidup sendiri.

Dr. Gionta menambahkan bahwa rasa sedih dan depresi dapat menurunkan metabolisme tubuh sehingga kebutuhan makan juga berkurang. Di sisi lain, kecemasan yang meningkat saat putus cinta bisa memicu gangguan pada sistem pencernaan, hormon, dan jantung. Kombinasi gejala tersebut akhirnya memengaruhi kebiasaan makan mulai dari hilang nafsu makan hingga tidak makan sama sekali.

Lalu, apakah berat badan yang turun karena patah hati bisa dipertahankan untuk jangka panjang? Jawabannya tergantung kondisi tubuh dan perasaan Anda sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
