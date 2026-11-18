Deretan Public Figure yang Berjuang Menanti Anak Pertama Bertahun-Tahun

JAKARTA - Hadirnya seorang anak tentu menjadi dambaan pasangan suami istri. Namun, tidak semua pasangan bisa mendapatkan momongan dengan mudah. Ada yang harus melewati perjalanan panjang, bahkan menunggu hingga bertahun-tahun sebelum akhirnya dikaruniai anak pertama.

Perjalanan tersebut juga dialami sejumlah pasangan public figure Tanah Air. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi kesehatan hingga perjuangan menjalani program kehamilan.

Pasangan Public Figure yang Menanti Anak Pertama Bertahun-Tahun

Berikut lima pasangan artis yang harus menanti bertahun-tahun sebelum akhirnya dikaruniai anak pertama yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Inul Daratista dan Adam Suseno

Penyanyi dangdut Inul Daratista dan suaminya, Adam Suseno, telah melalui perjalanan panjang untuk mendapatkan momongan. Pasangan ini harus menanti selama 13 tahun sebelum akhirnya dikaruniai anak pertama.

Inul pernah mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengalami masalah kesuburan. Setelah menjalani pemeriksaan, ditemukan miom dan kista yang menghambat proses kehamilan.

"Aku yang enggak bisa punya anak. Setelah dicek dia sehat, aku ngecek dan ternyata di dinding pintu rahim tempat sperma masuk itu memang ada miom, ada kista, yang menghalangi dan tidak bisa hamil," kata Inul, dikutip dari kanal YouTube Deddy Corbuzier.