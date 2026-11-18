Kisah Perjuangan Irish Bella Punya Momongan, Jalani IVF di Malaysia hingga Sempat Putus Asa

DEPOK - Kebahagiaan tengah menyelimuti artis Irish Bella dan sang suami, Haldy Sabri. Di balik penantian menyambut calon buah hati, tersimpan perjuangan panjang berat yang harus mereka lewati melalui program bayi tabung alias in vitro fertilization (IVF) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Irish Bella mengaku, ikhtiar untuk memiliki momongan dari pernikahannya dengan Haldy bukanlah perkara mudah. Terlebih, rangkaian proses medis tersebut harus dijalani jauh dari Tanah Air.

"Kenangannya masyaallah luar biasa, namanya juga kita berjuangnya juga di tanah tetangga ya, bukan di negara kita sendiri," ungkap Irish Bella saat ditemui di kawasan Cinere, Depok belum lama ini.

Perjalanan medis yang rumit diakuinya sempat menguras energi dan emosi. Irish Bella tak menampik rasa jenuh hingga keputusasaan timbul di tengah proses yang panjang.

"Ada, ada lah pasti. Kayak sempat apa ya, kayak bukan kecewa ya, tapi kayak capek, putus asa gitu," tuturnya.