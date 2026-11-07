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HOME WOMEN LIFE

Kisah Soraya Haque Bahagia Bukan Main Jadi Nenek dari 2 Cucu

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |11:31 WIB
Kisah Soraya Haque Bahagia Bukan Main Jadi Nenek dari 2 Cucu
Soraya Haque. (Foto: Instagram/@sorayahaque)
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MODEL sekaligus aktris senior, Soraya Haque, mengungkap perasaannya setelah kini menjadi nenek dari dua orang cucu. Rasa kebahagiaan itu dibagikan Soraya lewat unggahan di akun Instagramnya @sorayahaque pada Kamis, 4 November 2026.

Dalam unggahan itu, ia turut menunjukan momen kehangatan dirinya bersama sang cucu yang tinggal di Jenewa, Swiss. Dalam unggahannya, ia mengungkapkan bahwa ada dua kebahagiaan yang ia rasakan setelah memiliki dua orang cucu.

“Bagi saya, menjadi seorang Oma dengan dua orang cucu menghadirkan dua rasa kebahagiaan,” tulis Soraya, dikutip Sabtu (7/11/2026).

Soraya Haque

1. Kenang Sosok Anak

Kebahagian pertama yang dirasakan Soraya adalah saat bisa mengenang kembali sosok anak sendiri dalam diri cucu-cucunya. Dimulai dari fisik seperti wajah hingga tingkah laku dan kebiasaan kecil dari cucunya, ia menilai semuanya mirip dengan anak-anaknya.

“Pertama, seperti ‘flashback’, melihat kembali sosok anak sendiri dalam diri sang cucu. Dari wajah, tingkah laku, dan kebiasaan kecil yang membawa kembali kenangan masa lalu,” tuturnya.

Bagi dirinya hal itu memunculkan kepuasan tersendiri karena dirinya telah melewati berbagai proses menjadi orangtua dengan penuh cerita sampai saat ini telah menjadi seorang nenek.

“Ini yang memunculkan ‘rasa puas’ telah melewati seluruh proses menjadi orang tua yang penuh dengan cerita,” beber Soraya.

 

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