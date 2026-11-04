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Kisah Sedih Amanda Manopo, Anjing Kesayangan Meninggal Usai Berjuang Lawan Kanker Ganas

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |15:05 WIB
Kisah Sedih Amanda Manopo, Anjing Kesayangan Meninggal Usai Berjuang Lawan Kanker Ganas
Amanda Manopo. (Foto: Instagram/@amandamanopo)
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AKTRIS top Tanah Air, Amanda Manopo, tengah berduka. Anjing kesayangannya yang bernama Zeus dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 3 November 2026.

Kabar itu disampaikan Amanda Manopo melalui sebuah video di Instagram Story. Dengan nada sedih, Amanda mengabarkan bahwa Zeus kini sudah tidak lagi merasakan sakit.

Amanda Manopo

1. Lawan Kanker Ganas

Amanda menceritakan perjuangan anjing peliharaannya itu selama menjalani pengobatan akibat kanker. Amanda mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir Zeus diketahui mengidap kanker.

Penyakit yang diderita anjing kesayangannya itu disebut cukup ganas. Alhasil, Zeius membutuhkan penanganan intensif.

“Teman-teman semuanya, di sini aku mau ngabarin tentang Zeus. Zeus sekarang udah enggak sakit. Dia udah tenang sekarang,” ujar Amanda dalam video tersebut.

2. Kemoterapi

Bahkan, Zeus harus menjalani kemoterapi setiap minggu untuk melawan penyakitnya. Meski sudah menjalani pengobatan secara rutin, kondisi Zeus ternyata tidak kunjung membaik. Amanda menduga keganasan kanker yang diderita membuat Zeus akhirnya tidak mampu bertahan.

“Kemarin-kemarin Zeus itu kena cancer dan cancer-nya cukup lumayan ganas. Jadi tiap minggu Zeus itu harus kemo,” ungkap Amanda.

“Tapi kayaknya mungkin karena cancer-nya terlalu ganas dan akhirnya Zeus enggak bisa bertahan,” lanjutnya.

 

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