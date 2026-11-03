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Amanda Manopo Gandeng Dokter Spesialis Anak Usai Konten Edukasinya Ramai Dikritik

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |21:05 WIB
Amanda Manopo Gandeng Dokter Spesialis Anak Usai Konten Edukasinya Ramai Dikritik
Amanda Manopo. (Foto: dok Instagram/amandamanopo)
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JAKARTA - Kanal YouTube edukasi Zakema Family milik Amanda Manopo sempat menjadi sorotan dan menuai kritik dari warganet. Banyak netizen mengkhawatirkan tempo gerakan animasi yang dinilai terlalu cepat sehingga berpotensi memicu overstimulasi pada anak-anak.

Merespons polemik tersebut, Amanda mengaku berlapang dada menerima berbagai kritik dan saran dari publik. Istri dari Kenny Austin ini menegaskan bahwa setiap masukan menjadi bahan evaluasi demi meningkatkan kualitas konten edukasi yang ia hadirkan.

"Ya pastinya mau komen negatif ataupun komen baik itu akan tetap menjadi masukan," ujar Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Amanda menuturkan bahwa dirinya bersama sang suami dan seluruh tim produksi terus belajar memperbaiki formula konten agar aman sekaligus menghibur bagi anak-anak.

"Yang pastinya saya dan suami, serta tim lewat YouTube Zakema, kita juga terus belajar kok dari awal. Karena kan memang kita mau mencoba untuk memberikan yang terbaik," jelas ibu dari baby Zac tersebut.

Tak main-main dalam menanggapi kekhawatiran warganet, Amanda kini resmi menggandeng Dokter Spesialis Anak (DSA).

Tujuannya, untuk mengkurasi dan menyaring kelayakan materi animasi sebelum resmi tayang di YouTube.

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Topik Artikel :
DSA konten edukasi Amanda Manopo
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