Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Cerita Amanda Manopo Bahagianya Urus Baby Zac, Beri Kode Siap Tambah Momongan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |12:05 WIB
Cerita Amanda Manopo Bahagianya Urus Baby Zac, Beri Kode Siap Tambah Momongan
Amanda Manopo. (Foto: Instagram/@amandamanopo)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Amanda Manopo berbagi cerita dalam mengurus putra pertama yang akrab disapa Baby Zac. Dia tengah menikmati masa-masa indahnya menjadi seorang ibu.

Usai dikaruniai Baby Zac, istri dari Kenny Austin tersebut bahkan sudah memberi sinyal bakal menambah momongan. Tentunya, ini akan jadi kabar bahagia lain dari keluarga Amanda Manopo.

Amanda Manopo

1. Amanda Manopo Bahagia Urus Baby Zac

Amanda mengungkapkan, sang buah hati kini tumbuh sehat dan semakin menggemaskan. Saat ini, aktivitas Baby Zac masih berkutat seputar minum susu dan beristirahat.

"Baik, puji Tuhan. Dia berkembang dengan sangat pintar. Apalagi ya? Gitu sih. Masih, masih ya, jadi masih nyusu aja sih dia, masih nyusu dan tidur," ujar Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Sejak resmi menyandang status sebagai ibu, aktivitas artis berusia 26 tahun ini pun berubah drastis. Ia mengaku sangat menikmati rutinitas tersebut layaknya ibu rumah tangga lainnya.

"Aktivitasnya sama kayak ibu rumah tangga lainnya. Pasti pagi ngurusin anak, mandi dan lain-lain, nidurin, dan segala macam. Ya kayak ibu-ibu pada wajarnya aja sih," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anak Ibu Baby Zac Amanda Manopo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/612/3252014/amanda_manopo-zysW_large.jpg
Kisah Sedih Amanda Manopo, Anjing Kesayangan Meninggal Usai Berjuang Lawan Kanker Ganas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/612/3246761/amanda_manopo-Xn5c_large.jpg
Amanda Manopo Dapat Kado Anniversary Mewah dari Kenny Austin, Tas Mini Berisi Emas Rp1,2 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/18/629/3225151/amanda_manopo-CVzR_large.jpg
Amanda Manopo Rutin Konsumsi Ikan Gabus hingga Jamu Tradisional Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/194/3176483/amanda_manopo-Bwy8_large.jpg
Segini Harga Fantastis Parfum Mewah yang Dibagikan Amanda Manopo Sebagai Souvenir Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098760/potret_cantik_amanda_manopo_pose_di_pohon_natal_tampil_seksi_pakai_dress-S7CF_large.jpg
Potret Cantik Amanda Manopo Pose di Pohon Natal, Tampil Seksi Pakai Dress
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074211/amanda_manopo-rRhX_large.jpg
Amanda Manopo Ikuti Tren Viral Labubu, Gantungannya Malah Bikin Ngakak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement