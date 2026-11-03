Cerita Amanda Manopo Bahagianya Urus Baby Zac, Beri Kode Siap Tambah Momongan

JAKARTA – Aktris Amanda Manopo berbagi cerita dalam mengurus putra pertama yang akrab disapa Baby Zac. Dia tengah menikmati masa-masa indahnya menjadi seorang ibu.

Usai dikaruniai Baby Zac, istri dari Kenny Austin tersebut bahkan sudah memberi sinyal bakal menambah momongan. Tentunya, ini akan jadi kabar bahagia lain dari keluarga Amanda Manopo.

1. Amanda Manopo Bahagia Urus Baby Zac

Amanda mengungkapkan, sang buah hati kini tumbuh sehat dan semakin menggemaskan. Saat ini, aktivitas Baby Zac masih berkutat seputar minum susu dan beristirahat.

"Baik, puji Tuhan. Dia berkembang dengan sangat pintar. Apalagi ya? Gitu sih. Masih, masih ya, jadi masih nyusu aja sih dia, masih nyusu dan tidur," ujar Amanda Manopo saat ditemui di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan baru-baru ini.

Sejak resmi menyandang status sebagai ibu, aktivitas artis berusia 26 tahun ini pun berubah drastis. Ia mengaku sangat menikmati rutinitas tersebut layaknya ibu rumah tangga lainnya.

"Aktivitasnya sama kayak ibu rumah tangga lainnya. Pasti pagi ngurusin anak, mandi dan lain-lain, nidurin, dan segala macam. Ya kayak ibu-ibu pada wajarnya aja sih," tuturnya.