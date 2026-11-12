Bukan Cuma Ikatan Batin, Sel Janin Bisa Bertahan Puluhan Tahun di Tubuh Ibu

JAKARTA — Hubungan antara seorang ibu dan anak tidak hanya terikat secara emosional, tetapi juga menyisakan jejak biologis yang sangat mendalam dan bertahan lama. Selama masa kehamilan, plasenta tidak hanya menjadi jalur pertukaran nutrisi dan oksigen, melainkan juga tempat terjadinya pertukaran sel antara janin dan sang ibu.

Dokter sekaligus health influencer, dr. Adam Prabata, dalam utas di akun Threads pribadinya pada Rabu, 11 November 2026, menjelaskan fenomena tersebut. Kondisi ketika sel janin berpindah dan menetap di tubuh ibu dikenal secara medis sebagai fetal microchimerism.

"Tahu gak kalau ternyata sebagian sel tubuh kita bisa tetap berada di tubuh ibu, bahkan bertahun-tahun setelah kita dilahirkan? Menariknya, hal ini tidak hanya bisa terjadi pada kehamilan yang berakhir dengan kelahiran, tetapi juga pada kehamilan yang mengalami keguguran atau kematian janin," ujar dr. Adam Prabata, dikutip Kamis (12/11/2026).

Sel Janin di Tubuh Ibu Terjadi pada 50-75 Persen Kehamilan

Mengambil sumber dari “Feto-maternal microchimerism: Memories from pregnancy. iScience”, ia memaparkan bahwa perpindahan ini terjadi ketika sebagian kecil sel janin menyeberangi barrier plasenta dan masuk ke dalam sirkulasi darah ibu. Fenomena ini tergolong umum dan ditemukan pada mayoritas wanita yang pernah mengandung.

"Dalam beberapa penelitian, keberadaan sel janin di tubuh ibu dapat ditemukan pada sekitar 50–75% kehamilan, meskipun angkanya bervariasi bergantung pada metode pemeriksaan dan waktu pengambilan sampel," jelasnya.