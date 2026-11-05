Studi Ungkap Ikatan Emosional Ibu dan Janin Ternyata Tampak dari Aktivitas Otak

JAKARTA – Ikatan antara ibu dan bayi ternyata mulai terbentuk bahkan sebelum si kecil dilahirkan. Selama kehamilan, ibu tak hanya mengalami perubahan fisik dan hormon, tetapi juga perubahan pada otak yang berkaitan dengan kesiapan untuk merawat dan membangun kedekatan dengan bayi.

Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa aktivitas otak ibu selama kehamilan memiliki hubungan dengan ikatan emosional yang terbentuk bersama janin. Temuan ini memberikan gambaran baru tentang bagaimana hubungan ibu dan anak mulai berkembang sejak dalam kandungan.

Dilansir dari News Medical, penelitian yang dilakukan Kathy Ayala, Helena Rutherford, dan rekan-rekannya dari Yale University, Amerika Serikat, melibatkan 35 perempuan yang berada pada trimester ketiga kehamilan.

Dalam penelitian tersebut, para peserta menjalani pemeriksaan menggunakan electroencephalogram (EEG) untuk merekam aktivitas listrik otak. Peneliti kemudian menganalisis koordinasi aktivitas di beberapa bagian otak yang berkaitan dengan proses kognitif, perhatian, dan emosi.

Sementara itu, tingkat keterikatan emosional ibu dengan janin diukur menggunakan kuesioner Prenatal Attachment Inventory-Revised (PAI-R). Penilaian ini mencakup tiga aspek, yaitu antisipasi terhadap kehadiran bayi, interaksi dengan janin, dan kemampuan ibu mengenali janin sebagai individu yang berbeda dari dirinya.

Hasil penelitian menunjukkan, perempuan hamil yang lebih sering membayangkan kehidupan bersama bayinya dan berinteraksi dengan janin memiliki koordinasi aktivitas otak yang lebih tinggi pada bagian tertentu.

Secara khusus, hubungan tersebut terlihat pada konektivitas antara area frontal dan parietal otak bagian kiri serta konektivitas di antara area frontal.