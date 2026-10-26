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5 Bulan Kelahiran Ini Punya Ikatan Emosional dengan Musik, Kamu Termasuk?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |10:05 WIB
5 Bulan Kelahiran Ini Punya Ikatan Emosional dengan Musik, Kamu Termasuk?
Ilustrasi bulan kelahiran yang punya ikatan emosional dengan musik. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Musik bukan sekadar hiburan. Bagi sebagian orang, mendengarkan lagu bisa menjadi cara untuk menenangkan pikiran, memahami perasaan, hingga membangkitkan semangat saat menjalani hari yang berat.

Dilansir dari Collective World, ada lima bulan kelahiran yang disebut memiliki hubungan emosional yang kuat dengan musik. Orang-orang yang lahir pada bulan-bulan ini digambarkan cenderung menjadikan lagu sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dan memproses emosi.

Meski begitu, kaitan antara bulan kelahiran dan kebiasaan mendengarkan musik ini lebih tepat dipandang sebagai gambaran kepribadian yang bersifat hiburan, bukan fakta ilmiah.

Berikut lima bulan kelahiran yang disebut memiliki ikatan khusus dengan musik.

1. Maret: Musik sebagai Cara Perbaiki Suasana Hati

Bagi orang yang lahir pada Maret, musik digambarkan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat sedang sedih maupun bahagia, lagu favorit bisa membantu mereka memahami dan mengelola perasaan. Musik menjadi cara sederhana bagi mereka untuk memperbaiki suasana hati dan menghadapi berbagai emosi.

2. Agustus: Musik sebagai Sarana Mengekspresikan Diri

Orang yang lahir pada Agustus digambarkan menggunakan musik sebagai bentuk ekspresi diri. Mereka mungkin tak selalu mudah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, tetapi lagu bisa menjadi ruang yang nyaman untuk memahami apa yang sedang dirasakan.

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