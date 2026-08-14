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Menyusui Tak Hanya Tugas Ibu: Mengapa Peran Ayah Jadi Penentu Kelancaran ASI?

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |16:05 WIB
Menyusui Tak Hanya Tugas Ibu: Mengapa Peran Ayah Jadi Penentu Kelancaran ASI?
Ilustrasi peran ayah demi kelancaran ASI. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA — Menyusui seringkali dipersepsikan sebagai tugas tunggal seorang ibu. Hal itu karena teknis menyusui atau pemberian ASI terlihat hanya bisa dilakukan oleh ibu dari sang anak. Padahal, di dalamnya juga harus ada peran ayah. 

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono dalam sebuah unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa dukungan emosional dari suami memegang peranan krusial, terutama dalam memberikan dukungan terhadap ibu atau istri di masa menyusui. 

"Masalahnya sekarang adalah bukan soal pemberian ASI itu tanggung jawab ibunya, tapi ayah yang punya anak yang sedang menyusu, itu juga butuh mendukung ibunya supaya ibunya itu tetap bisa memberikan ASI," kata Dante, dikutip Jumat (14/8/2026).

{Support System} Pengaruhi Kondisi Psikologis Ibu

Keterlibatan suami secara langsung terbukti mempengaruhi kondisi psikologis ibu. Suasana emosional yang kondusif dan minim stres merupakan faktor utama yang menjaga kelancaran produksi ASI. 

Menurutnya, ikatan emosional (bonding) serta hadirnya sistem pendukung (support system) yang kuat di sekitar ibu akan berdampak langsung pada keberhasilan masa menyusui. "Karena bonding emosional dan dukungan dari lingkungan sekitarnya kepada ibu yang memberikan ASI itu sangat berpengaruh," ujarnya.

Dukungan Lingkungan Sekitar untuk Pemenuhan ASI Eksklusif 

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