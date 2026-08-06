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Benarkah Lidah Bayi yang Baru Lahir Tajam?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |21:05 WIB
Benarkah Lidah Bayi yang Baru Lahir Tajam?
Benarkah Lidah Bayi yang Baru Lahir Tajam? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Banyak ibu menyusui, terutama yang baru pertama kali memiliki anak, mengeluhkan rasa nyeri saat menyusui. Tak sedikit yang menganggap penyebabnya adalah lidah bayi yang baru lahir terasa "tajam". Namun, benarkah anggapan tersebut?

Dokter Spesialis Anak RS Hermina Serpong, dr. Mutiara Retno Anjani, Sp.A, menjelaskan bahwa secara medis tidak ada istilah lidah bayi yang tajam. Rasa nyeri yang dirasakan ibu umumnya disebabkan oleh posisi pelekatan atau latch on yang belum tepat saat menyusui.

"Kalau ibu merasa menyusui itu sakit atau seperti tertusuk, biasanya bukan karena lidah bayinya tajam, tetapi karena posisi pelekatan mulut bayi ke payudara belum benar," ujar dr. Mutiara.

Menurutnya, kesalahan pelekatan sering terjadi pada masa awal menyusui karena baik ibu maupun bayi masih dalam tahap belajar.

Idealnya, bayi tidak hanya mengisap bagian puting, tetapi juga sebagian besar area areola atau bagian berwarna lebih gelap yang mengelilingi puting. Dengan posisi tersebut, proses menyusu menjadi lebih efektif sekaligus mengurangi risiko puting lecet dan nyeri.

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