8 Tahun Menanti Buah Hati, Istri Dokter Gia Ungkap Alasan Umumkan Kehamilan di Usia Dini

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari dokter Gia Pratama dan sang istri, Syafira Imaniar. Setelah delapan tahun menanti kehadiran buah hati, pasangan ini akhirnya mengumumkan kehamilan yang selama ini mereka harapkan.

Kabar tersebut disambut hangat oleh banyak orang. Ucapan selamat dan doa pun mengalir untuk dr. Gia, Syafira, serta calon bayi mereka.

Namun, di tengah kebahagiaan itu, muncul pula pertanyaan dari sebagian netizen. Mereka mempertanyakan keputusan pasangan ini mengumumkan kehamilan ketika usia janin masih tergolong sangat awal.

Menanggapi hal itu, Syafira akhirnya memberikan penjelasan melalui utas di Threads. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah ikut mendoakan keluarganya.

Syafira mengaku setiap doa dan ucapan baik yang diterimanya memberikan ketenangan sekaligus kekuatan dalam menjalani masa kehamilan.

“Hi teman-teman. Saudara-saudaraku terima kasih banyak sudah ikut mendoakan dr @giapratamamd, aku & calon bayi kami. Setiap doa & ucapan baik aku selalu baca dan benar-benar membuat hati aku jauh lebih tenang dan kuat. Alhamdulillah Allah izinkan sampai di titik ini,” tulis Syafira, dikutip Selasa (3/11).