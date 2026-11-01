Kisah Amanda Manopo Baru Tahu Ada Kista Usai Melahirkan, Tak Terdeteksi saat USG

JAKARTA — Aktris sekaligus selebriti Tanah Air, Amanda Manopo, membagikan cerita mengejutkan mengenai kondisi kesehatannya. Ia mengidap kista yang baru terdeteksi setelah melahirkan buah hatinya pada 6 Juni 2026 lalu.

Kisah tersebut diungkapkan Amanda saat menjadi bintang tamu dalam tayangan podcast bersama Praz Teguh di kanal YouTube Tuah Kreasi, yang diunggah pada 25 Oktober 2026. Dalam perbincangan tersebut, Amanda sempat ditanya apakah ia mengalami trauma pasca melahirkan.

Ia mengaku tidak merasa trauma dan justru bersyukur. Pasalnya, seusai proses persalinan, tim medis berhasil menemukan kista di bagian luar organ reproduksinya yang kemudian langsung dibersihkan.

“Malah gua beruntung tahu, setelah gue mengalami proses melahiran pas caesar, akhirnya gua tahu kalau misalkan gue tuh juga ada masalah gitu loh. Jadi pas gue caesar itu baru ketahuan kalau ternyata gue tuh ada kista. Itu tapi di luar,” ungkap Amanda, dikutip Minggu (1/11/2026).

Kista Tak Terdeteksi selama Kehamilan

Pemeran utama sinetron populer ini menuturkan bahwa kista tersebut sama sekali tidak terdeteksi selama pemeriksaan USG maupun pemeriksaan kehamilan rutin. Bahkan, ia merasa kondisi kesehatannya cukup aman pada trimester pertama dan kedua. Kendati demikian, memasuki trimester ketiga, ia mulai mengalami sejumlah komplikasi.