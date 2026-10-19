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Maudy Ayunda Hamil Anak Pertama, Bagikan Foto Baby Bump dan Hasil USG 

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |12:08 WIB
Maudy Ayunda Hamil Anak Pertama, Bagikan Foto <i>Baby Bump</i> dan Hasil USG 
Maudy Ayunda dan Jesse Choi. (Foto: dok Instagram/@maudyayunda)
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JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Maudy Ayunda. Penyanyi sekaligus aktris ini baru saja mengumumkan kehamilan anak pertamanya melalui unggahan terbaru di Instagram pribadinya, @maudyayunda, Senin (19/10/2026) siang.

Ia mengunggah sejumlah foto yang memperlihatkan baby bump-nya yang sudah terlihat besar. Dalam salah satu foto bernuansa hitam putih, Maudy tampak bersantai di sofa sambil memperlihatkan perutnya yang membesar. Ia terlihat tersenyum ke arah kamera dengan satu tangan berada di atas perutnya.

Pada slide berikutnya, Maudy juga mengunggah potret hasil USG janinnya, dan fotonya bersama sang suami, Jessi Choi. Maudy mengawali pengumuman bahagia itu dengan menyapa para pengikutnya.

Hasil USG Maudy Ayunda
Hasil USG Maudy Ayunda

Ia kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah mengandung selama lebih dari tujuh bulan. Maudy menyebut calon buah hatinya sebagai cahaya kecil yang kini tengah tumbuh di dalam perutnya.

“Haloo dunia,” tulis caption di unggahannya.

“Sudah lebih dari tujuh bulan membawa cahaya kecil kami di perut,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Maudy juga mengungkapkan rasa tidak sabarnya menantikan momen ketika sang suami, Jesse Choi, menjalani peran baru sebagai seorang ayah.

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