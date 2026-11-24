Hamil Anak Kedua, Erina Gudono Ungkap Pesan Haru untuk Bebingah

JAKARTA - Kabar kehamilan anak kedua Erina Gudono membawa kebahagiaan tersendiri bagi keluarga kecilnya. Namun, di balik kabar bahagia itu, istri Kaesang Pangarep ini ternyata sempat menyimpan perasaan bersalah kepada putri pertamanya, Bebingah Sang Tansahayu.

Erina menceritakan perasaannya tersebut melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin, 23 November 2026. Ia membagikan sejumlah foto dan video kenangan saat mengandung lima bulan sekaligus menjalani orientasi program MBA di NUS Business School.

Dalam unggahan itu, Erina mengaku sempat memikirkan bagaimana kehadiran anggota keluarga baru akan memengaruhi kehidupan Bebingah. Selama ini, putri kecilnya terbiasa menjalani hari-hari hanya bersama mama dan papanya.

Ia pun bertanya-tanya apakah perubahan tersebut akan terasa lebih berat bagi sang putri.

“Menjadi seorang ibu memang sulit tanpa sedikit merasa bersalah ketika hati mulai bersiap menyambut anak yang lain. Tapi aku sempat bertanya-tanya, apakah ini akan terasa lebih berat baginya?” tulis Erina dalam bahasa Inggris, dikutip Selasa (24/11/2026).