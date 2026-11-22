Cerita Erina Gudono Hamil Anak Kedua, Tetap Semangat Kuliah S2 di Singapura

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Erina Gudono. Istri Kaesang Pangarep ini mengumumkan tengah mengandung anak kedua. Menariknya, kehamilan kali ini kembali dijalani Erina bersamaan dengan kesibukannya menempuh pendidikan.

Kabar tersebut disampaikan Erina melalui unggahan di Instagram pribadinya, pada Sabtu (21/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa dirinya baru saja menyelesaikan semester pertama program S2 Master of Business Administration (MBA) di National University of Singapore (NUS).

Kuliah sambil Hamil yang Kedua Kalinya

Erina bercerita, saat menerima kabar diterima di program MBA pada April 2026, ia dan Kaesang juga mendapatkan kabar bahagia lainnya. Keluarga kecil mereka akan segera bertambah anggota baru.

“Pada April 2026, saat diterima di program ini, kami juga mendapat kabar yang jauh lebih membahagiakan: keluarga kecil kami akan segera bertambah satu anggota baru. InsyaAllah, sebentar lagi kami akan menyambut kehadiran buah hati kami,” tulis Erina.

Keputusan menjalani kuliah sambil hamil bukan hal baru bagi Erina. Saat mengandung anak pertamanya, Bebingah, ia juga tengah menempuh pendidikan master MSc di University of Pennsylvania (UPenn).

Erina Gudono hamil

Kala itu, Erina memilih untuk tidak menunda atau mengambil deferment dari studinya. Kini, ia kembali mengambil keputusan serupa.

Meski tengah mengandung anak kedua, Erina tetap melanjutkan pendidikan MBA yang sudah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu. Ia mengaku sempat menunda rencana tersebut setelah menjalani tes GMAT.