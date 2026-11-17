Jennifer Coppen Hamil, Tulis Pesan Haru untuk Kamari: Kamu Akan Selalu Punya Tempat Spesial di Hatiku

JENNIFER Coppen menuliskan pesan menyentuh hati bagi putri pertamanya, Kamari Sky Wassink, menyusul kabar kehamilan keduanya buah hati dengan sang suami yang juga pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Momen emosional tersebut dibagikan Jennifer melalui akun TikTok pribadinya, @jennifer.coppen.

Dalam video yang diunggahnya, Jennifer memperlihatkan momen memberi kejutan kepada Kamari. Dia memberi tahu Kamari sebentar lagi akan memiliki seorang adik. Mendengar kabar bahagia tersebut, Kamari tampak terkejut sekaligus antusias, lalu langsung memeluk erat sang ibunda.

1. Tulis Pesan Haru

Tak hanya merekam reaksi manis putrinya, Jennifer juga menyematkan catatan panjang pada bagian caption unggahannya. Jennifer mengenang kembali bagaimana kehadiran Kamari telah mengubah hidupnya dan mengajarkannya arti cinta yang sesungguhnya.

"Untuk anak pertamaku, Kamari. Kamu adalah orang pertama yang bikin aku menjadi seorang mama. Kamu yang mengubah seluruh duniaku dan ngajarin mama rasanya mencintai seseorang lebih dari diri mama sendiri. Sebelum kamu hadir mama ngga pernah tahu kalau ternyata hati manusia bisa punya cinta sebesar ini. Dan sekarang, sayang, sebentar lagi kamu akan jadi seorang kakak," tulis Jennifer.

Memasuki fase baru sebagai calon kakak, Jennifer menaruh harapan besar agar Kamari kelak menyadari betapa berharganya kehadiran sang adik. Ia menggambarkan ikatan manis yang akan terjalin di antara kedua buah hatinya di masa depan.

"Mama berharap suatu hari nanti kamu bisa ngerti betapa spesialnya momen ini, akan ada satu manusia kecil yang nantinya selalu ngikutin kamu ke mana-mana, melihat kamu sebagai panutannya, dan menganggap kamu sebagai orang paling hebat di dunia," lanjutnya.