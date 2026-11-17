Menjelajahi Taman Nasional Ujung Kulon, dari Pantai Eksotis hingga Habitat Badak Jawa

JAKARTA - Taman Nasional Ujung Kulon atau TNUK dikenal sebagai rumah bagi badak Jawa yang berada di bagian paling barat Pulau Jawa. Lokasi secara administratif, TNUK terletak di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten.

TNUK memiliki luas mencapai 22.955 hektare yang terdiri dari 78.619 hektar kawasan darat serta 44.337 hektare kawasan perairan.

Ujung Kulon diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli Botani Jerman, F. Junghun pada 1846 saat mengumpulkan tumbuhan tropis. Kawasan Ujung Kulon telah populer di kalangan para peneliti karena memiliki kekayaan flora dan fauna.

Dengan kekayaan flora dan fauna, Komisi Warisan Dunia UNESCO resmi menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site pada pada 1 Februari 1992.

Nah, selain jadi kawasan konservasi alam, tentunya TNUK juga menawarkan beragam wisata yang bisa jadi pengalaman manis untuk agenda liburanmu.

Wisata Taman Nasional Ujung Kulon, Pengalaman Liburan Dekat dengan Alam

Pulau Panaitan

TNUK memang menyajikan pesona lanskap alam yang memukau. Untuk kamu pencinta pemandangan laut, jangan lewatkan Pulau Peucang yang menyuguhkan hamparan pasir pantai yang lembut dan suasana tenang yang cocok untuk melepas penat.

Di sini, kamu bisa bersantai sambil menikmati suara deburan ombak dan panorama hijau hutan tropis yang mengelilingi pulau. Bagi pencinta aktivitas bawah laut, Pulau Peucang juga menjadi destinasi menarik untuk snorkeling maupun diving dengan keindahan alam bawah lautnya.