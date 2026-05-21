3 Rekomendasi Wisata Taman Nasional di Indonesia versi Ramon Tungka

JAKARTA - Sudah pernahkah kamu berwisata ke taman nasional? Sensasi alam dengan ekosistem asli begitu melekat saat menyambangi wisata yang satu ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terdapat lebih dari 50 wilayah yang telah ditetapkan dan dikelola sebagai taman nasional di seluruh Indonesia.

Kawasan taman nasional ini dilindungi untuk melestarikan ekosistem asli, baik berupa hutan hujan tropis, sabana, maupun ekosistem bawah laut. Selain menikmati wisata yang seru, tentunya kamu bisa lebih mengenal alam lebih dekat.

Dalam video pendek di Instagram veronika.twns, artis sekaligus pegiat alam dan lingkungan, Ramon Y. Tungka, mengatakan bahwa taman nasional adalah sekolah. “Kita bisa belajar langsung, karena taman nasional tidak hanya satwa, tapi juga ada pusparagam. Jadi lebih baik belajar di taman nasional,” katanya.

Ia juga membagikan tiga rekomendasi taman nasional yang jadi favoritnya.

1. Taman Nasional Gunung Rinjani

Taman nasional yang berada di utara Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat jadi favorit para pecinta alam, begitupun Ramon. Keindahan alam yang terpancar begitu menggoda minat para wisatawan. Ia sendiri mengatakan, kalau mencari panorama, Taman Nasional Gunung Rinjani lah jawabannya.

2. Taman Nasional Danau Sentarum

Berbagai taman nasional yang ada di Kalimantan patut dikunjungi, seperti Danau Sentarum, Betung Kerihun, Tanjung Puting, dan sebagainya. Menurut Ramon, taman nasional di Kalimantan sangat mencerminkan alam Indonesia.

“Di Kalimantan tuh tantangannya beda,” katanya. Jadi, kalau kamu mau mencari wisata yang seru dan menantang, taman nasional di Kalimantan cocok untuk kamu singgahi.

3. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango