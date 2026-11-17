Chef Claudio Rossi Bawa Inspirasi Kuliner Prancis dan Italia dalam Festive Dining Park Hyatt Jakarta

JAKARTA - Kawasan Riviera di pesisir selatan Prancis hingga Italia dikenal dengan keindahan pantai dan kekayaan kulinernya. Terinspirasi dari karakter kawasan tersebut, Dining Room di Park Hyatt Jakarta menghadirkan pengalaman bersantap akhir tahun melalui rangkaian menu bertajuk Festive Dining: French Riviera Inspired Experience.

Konsep ini membawa pengunjung menjelajahi cita rasa dari sejumlah kawasan di Eropa, mulai dari Saint-Tropez, Nice, Marseille, Monte Carlo, Menton, Sanremo, Ventimiglia, hingga Tuscany dan Liguria.

Executive Chef Park Hyatt Jakarta, Claudio Rossi, menjelaskan bahwa pemilihan tema Riviera bukan tanpa alasan. Konsep tersebut dinilai sejalan dengan karakter kuliner yang selama ini diusung restoran, yakni masakan yang terinspirasi dari Italia dan kawasan Mediterania.

“Sepanjang tahun, kami selalu menghadirkan konsep kuliner yang terinspirasi dari Italia dan Mediterania. Riviera sangat cocok dengan konsep tersebut,” ujar Claudio saat memperkenalkan rangkaian menu di Dining Room, Park Hyatt Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, perjalanan kuliner kali ini mengambil inspirasi dari kawasan pesisir yang memiliki tradisi gastronomi beragam. Perpaduan pengaruh Prancis dan Italia menjadi bagian dari pengalaman yang ingin dihadirkan kepada pengunjung.