Mengenal Jenis Program Hamil: Bayi Tabung, ICSI, dan Inseminasi Buatan, Apa Bedanya?

MEMILIKI buah hati merupakan impian banyak pasangan. Namun, tidak semua pasangan dapat memperoleh kehamilan secara alami. Berbagai faktor, seperti gangguan ovulasi, masalah kualitas sperma, sumbatan saluran tuba falopi, hingga faktor usia, dapat memengaruhi peluang kehamilan.

Kabar baiknya, perkembangan teknologi kedokteran reproduksi telah menghadirkan berbagai pilihan program hamil yang dapat membantu pasangan mendapatkan keturunan. Tiga metode yang cukup dikenal adalah Inseminasi Buatan (IUI), Bayi Tabung (IVF), dan ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection).

Meskipun ketiganya bertujuan membantu terjadinya kehamilan, masing-masing memiliki prosedur, indikasi, dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Lantas, apa perbedaan ketiga metode tersebut?

1. Inseminasi Buatan (IUI – Intrauterine Insemination)

Dilansir dari Vitanova.dk, inseminasi buatan atau Intrauterine Insemination (IUI) merupakan salah satu metode program hamil berbantu yang relatif sederhana. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan sperma yang telah melalui proses pencucian dan pemilihan (sperm washing) langsung ke dalam rahim menggunakan kateter khusus.

Tujuan prosedur ini adalah membantu memperpendek jarak perjalanan sperma menuju sel telur. Dengan begitu peluang terjadinya pembuahan dapat meningkat.

Bagaimana proses inseminasi buatan dilakukan? Secara umum, tahapan inseminasi buatan meliputi beberapa tahapan. Pertama, pemeriksaan kesuburan pada pasangan untuk memastikan metode IUI sesuai dengan kondisi reproduksi.

Kedua, pemantauan masa ovulasi melalui USG dan, bila diperlukan, pemberian obat untuk merangsang perkembangan sel telur. Ketiga, pengambilan dan pencucian sperma untuk mendapatkan sperma dengan kualitas gerak yang baik.

Keempat, memasukkan sperma yang telah diproses ke dalam rahim menggunakan kateter tipis. Kelima, menunggu proses pembuahan secara alami di dalam tubuh dan melakukan tes kehamilan sesuai jadwal dokter.

Siapa yang cocok menjalani inseminasi buatan? Metode ini dapat dipertimbangkan untuk beberapa kondisi. Pertama, pasangan dengan gangguan kesuburan yang belum diketahui penyebabnya (unexplained infertility).

Kedua, wanita dengan gangguan ovulasi tertentu. Ketiga, pasangan dengan gangguan sperma ringan. Keempat, wanita yang menggunakan sperma donor.

Keberhasilan IUI dipengaruhi oleh usia wanita, kualitas sperma, kondisi saluran tuba, serta penyebab infertilitas. Metode ini umumnya kurang efektif jika terdapat gangguan kesuburan berat.

2. Bayi Tabung (IVF – In Vitro Fertilization)

Kemudian, ada bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF). Ini merupakan metode program hamil berbantu yang dilakukan dengan mempertemukan sel telur dan sperma di laboratorium hingga terjadi pembuahan.

Berbeda dengan inseminasi buatan yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh, pada IVF proses pembuahan berlangsung di luar tubuh. Embrio yang terbentuk kemudian dipantau perkembangannya sebelum dipindahkan ke dalam rahim.

Bagaimana proses bayi tabung dilakukan? Prosedur IVF umumnya melalui beberapa tahapan. Pertama, stimulasi ovarium atau pemberian obat hormonal untuk merangsang ovarium agar menghasilkan beberapa sel telur.

Kedua, pemantauan perkembangan sel telur. Dalam tahapan ini, dokter melakukan pemeriksaan USG dan pemeriksaan hormon untuk memantau perkembangan folikel.

Ketiga, pengambilan sel telur (ovum pick-up). Sel telur matang diambil dari ovarium melalui prosedur khusus.

Keempat, pembuahan di laboratorium. Sel telur dipertemukan dengan sperma di laboratorium embriologi. Kelima, kultur embrio atau embrio dipantau perkembangannya selama beberapa hari.

Keenam, transfer embrio atau Embrio yang dipilih dimasukkan ke dalam rahim. Ketujuh, tes kehamilan. Pada tahapan terakhir ini, pemeriksaan akan dilakukan sesuai jadwal untuk mengetahui apakah implantasi dan kehamilan berhasil.

Ada beberapa kategori yang cocok melakukan IVF, yakni wanita dengan saluran tuba falopi yang tersumbat atau mengalami kerusakan, pasangan dengan gangguan kesuburan yang belum berhasil melalui metode lain.

Kemudian, wanita dengan endometriosis tertentu, pasangan dengan gangguan kualitas sperma, dan pasangan dengan infertilitas yang tidak diketahui penyebabnya setelah evaluasi medis juga dianjurkan.

IVF juga memiliki beberapa pendekatan, seperti IVF dengan stimulasi hormonal, natural cycle IVF tanpa stimulasi, dan modified natural cycle IVF dengan stimulasi ringan. Pemilihan metode bergantung pada kondisi ovarium, cadangan sel telur, dan respons tubuh pasien.