HOME WOMEN MOM AND KIDS

Teknologi CryoTech Buat Keberhasilan Bayi Tabung Meningkat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:27 WIB
Teknologi CryoTech Buat Keberhasilan Bayi Tabung Meningkat
Teknologi CryoTech Buat Keberhasilan Bayi Tabung Meningkat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia tengah memasuki era transformasi kesehatan yang ditopang inovasi dan kolaborasi strategis, seiring meningkatnya kebutuhan layanan medis berkualitas. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah program In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung.

Country Director Alpha Women's Specialist Indonesia, Siska Hernando, menjelaskan bahwa meski program IVF tidak dapat menjamin keberhasilan 100 persen, inovasi terus dilakukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan, termasuk melalui penggunaan teknologi CryoTech.

“IVF sampai saat ini memang tidak bisa mencapai tingkat keberhasilan 100%. Itu sesuatu yang tidak mungkin untuk manusia. Jadi kami tidak menjanjikan bahwa datang ke Alfa IVF pasti berhasil,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Namun Siska menegaskan, pihaknya memastikan standar teknologi, keahlian, dan pelayanan setara dengan pusat utama mereka di luar negeri.

“Kombinasi budaya kerja internasional dan tenaga lokal diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pasien Indonesia,” lanjutnya.

Apa itu CryoTech?

