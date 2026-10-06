Denny Sumargo Ungkap Perjuangan Bayi Tabung, Olivia Allan Kini dalam Pengawasan Dokter

JAKARTA - Pasangan Denny Sumargo dan Olivia Allan saat ini tengah menanti hasil dari ikhtiar program bayi tabung. Kendati prosesnya sudah berada di tahap akhir, Densu memilih untuk tidak banyak berbicara kepada publik.

Denny Sumargo blakblakan mengaku belum berani membagikan kabar bahagia tersebut secara detail ke publik.

"Oh, aku belum bisa update detail karena takutnya pamali. So far sih eh kita udah eh di ujunglah ibaratnya gitu. Nanti kalau... nanti deh, sebulan lagilah gua infoin, ya. Takutnya pamali sih gua," ungkap Denny Sumargo di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara belum lama ini.

Densu menjelaskan bahwa saat ini sang istri tengah berada dalam pengawasan dokter kandungan untuk memantau kelayakan embrio sebelum dilakukan tindakan transfer ke dalam rahim.

"Maksudnya sekarang istri udah lagi ke dokter, lagi lihat embrionya. Jadi kalau memang embrionya memang udah oke, pasti kan next-nya tuh eh masukin ke rahim. Nah, tinggal menempel ke rahim atau enggak. Cuma gua belum bisa informasi, takutnya pamali ya. Jadi nanti sebulan lagilah," tuturnya.