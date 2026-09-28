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Kisah Sinyorita saat Alami Keguguran Calon Anak Kedua dari Program Bayi Tabung

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 September 2026 |18:05 WIB
Kisah Sinyorita saat Alami Keguguran Calon Anak Kedua dari Program Bayi Tabung
Kisah Sinyorita Esperanza saat keguguran anak kedua. (Foto: dok Instagram/sinyoritaesperanza)
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JAKARTA - Kabar duka menyelimuti presenter sekaligus komedian Sinyorita Esperanza. Impiannya untuk menimang buah hati kedua harus pupus setelah calon janin yang dikandungnya lewat program bayi tabung dinyatakan gugur di usia kandungan 6 menuju 7 minggu.

Sinyorita menceritakan, awalnya kondisi kandungannya terpantau sangat baik saat kontrol rutin bersama dokter. Namun, dua hari berselang, kondisi fisiknya mendadak menurun disertai demam dan flek ringan.

"Dua hari setelah kontrol tiba-tiba drop, aku demam, terus memang ada flek sedikit. Nah kan jadi kita enggak berpikir itu bakal keguguran. Terus dokter juga bilang kayak proses normalnya perempuan hamil yang ada implantasi," ungkap Sinyorita saat ditemui di Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kondisi tersebut rupanya memuncak pada Selasa malam. Perut Sinyorita mendadak mengalami kontraksi dan nyeri luar biasa, menyerupai proses persalinan yang pernah dialaminya terdahulu.

"Habis suamiku salat Isya, tiba-tiba perut sakit banget. Udah kayak orang mau ngelahirin gitu kan, rasa sakit banget. Aku zikir-zikir aja. Terus pas pipis tuh ada gumpalan, tapi bentuk jaringan gitu," ucapnya.

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Topik Artikel :
Sinyorita keguguran bayi tabung
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