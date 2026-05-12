HOME WOMEN MOM AND KIDS

Luna Maya Jalani Program Bayi Tabung demi Punya Anak Kembar

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |19:30 WIB
Luna Maya Jalani Program Bayi Tabung demi Punya Anak Kembar (Foto: Instagram)
JAKARTA - Aktris Luna Maya mengungkapkan keinginannya untuk segera memiliki momongan setelah menikah dengan Maxime Bouttier. Demi mewujudkan hal tersebut, Luna bahkan berencana menjalani program bayi tabung atau In Vitro Fertilization (IVF) dengan harapan bisa langsung mendapatkan anak kembar.

Dalam perbincangan bersama Sara Wijayanto, Luna mengaku sudah melakukan prosedur pembekuan sel telur (egg freezing) sejak beberapa tahun lalu sebagai persiapan untuk program kehamilan.

"Jadi sel telurnya diambil, sel sehatnya diambil terus dibekuin. Nanti kalau suatu hari mau mulai program, diambil lagi, dijadiin embrio dengan sperma, baru dimasukkan ke rahim," ujar Luna Maya dikutip dari YouTube C8 Podcast, Selasa (12/5/2026).

Perempuan berusia 40-an itu mengaku ingin memiliki anak kembar melalui program IVF yang direncanakannya.

"Aku maunya fokus buat coba program IVF, pengen kembar. Ya sekali dua langsung selesai gitu," ucap Luna.

Luna Maya dan Maxime Bouttier

Alasan Memilih Bayi Tabung

