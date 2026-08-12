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Empat Kali Gagal, Denny Sumargo Kini Jalani Program Bayi Tabung Terakhir

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |18:10 WIB
Empat Kali Gagal, Denny Sumargo Kini Jalani Program Bayi Tabung Terakhir
Empat Kali Gagal, Denny Sumargo Kini Jalani Program Bayi Tabung Terakhir (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Setelah empat kali mengalami kegagalan, Denny Sumargo kembali menjalani program bayi tabung bersama sang istri, Olivia Allan. Aktor sekaligus YouTuber tersebut mengungkapkan bahwa program yang kini dijalani merupakan upaya kelima sekaligus yang terakhir untuk mendapatkan anak kedua.

Keputusan ini diambil setelah Densu dan Olivia melewati perjalanan panjang dalam upaya menambah momongan. Ia mengaku tidak ingin terus memaksakan keadaan apabila kembali mengalami kegagalan.

“Lanjut. Kita coba satu kali lagi usaha, kalau memang sudah enggak dikasih, ya sudah kita berhenti. Karena kemarin sempat gagal sudah empat kali. Jadi, ini yang terakhir, yang kelima ini. Mohon doanya ya,” ujar Denny Sumargo saat ditemui di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Densu juga mengaku memiliki harapan terkait jenis kelamin anak keduanya. Namun, ia menegaskan akan menerima apa pun hasil yang diberikan Tuhan.

Denny Sumargo

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