Kabar Duka, Audy Item Keguguran di Usia Kehamilan 7 Minggu

JAKARTA - Kabar duka menyelimuti keluarga Audy Item dan Iko Uwais. Audy mengungkapkan bahwa dirinya mengalami keguguran saat mengandung anak ketiga pada usia kehamilan tujuh minggu.

Kabar tersebut disampaikan Audy melalui unggahan di Instagram pada Selasa (11/8/2026). Dalam unggahan itu, ia mengungkapkan rasa kehilangan sekaligus menyampaikan doa untuk calon buah hatinya.

Audy mengaku telah memberikan nama kepada calon anak ketiganya, yakni Muhammad Alghraff Putra Uwais. Ia juga meyakini bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki.

Nama tersebut dipilih dengan makna dan doa khusus. Audy berharap sang buah hati menjadi sosok laki-laki yang kelak memiliki jiwa kepemimpinan, mulia, cerdas, serta senantiasa berada dalam lindungan dan keberkahan.

"Al Fatihah untukmu, anakku sayang yang kuyakini seorang laki-laki dan kuberi nama Muhammad Alghraff Putra Uwais," tulis Audy dalam unggahannya.

Menerima dengan Ikhlas

Audy juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Iko Uwais serta kedua anak mereka, Atreya dan Aneska, berusaha menerima kepergian calon anggota keluarga tersebut dengan ikhlas.

"Insyaallah Mama, Papa @iko.uwais, Kakak Atreya, Kakak Aneska ikhlas," tulisnya.