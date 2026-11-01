Rayakan Momen Kehamilan Istri setelah 8 Tahun Menanti, Dokter Gia Buat IVF Journey Diary

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari dokter Gia Pratama. Setelah delapan tahun menanti, ia akhirnya mengumumkan kehamilan sang istri, Syafira.

Momen haru itu dibagikan melalui unggahan Instagram pada Minggu (1/11/2026). Dalam unggahannya, dr. Gia memperlihatkan video saat mendampingi Syafira menjalani pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Momen tersebut menjadi begitu spesial karena untuk pertama kalinya mereka bisa mendengar detak jantung calon buah hati. Kabar kehamilan itu sekaligus menjadi jawaban dari penantian panjang yang telah dilalui pasangan ini.

Dokter Gia pun mengungkapkan rasa syukur setelah doa mereka akhirnya mendapat jawaban. “Alhamdulillah, Allah telah menjawab doa kita. Istriku, Syafira, hamil. Setelah menanti ratusan purnama, detak jantung janin kini terdengar,” tulis dr. Gia dalam keterangan unggahannya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang selama ini memberikan doa dan dukungan untuk dirinya serta sang istri.