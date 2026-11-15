Potret Glenca Chysara Hamil Anak Pertama, Penantian 4 Tahun Akhirnya Terjawab

JAKARTA – Perasaan bahagia tidak dapat dibendung oleh sosok aktor, Rendi Jhon Pratama atas kehamilan sang istri, Glenca Chysara. Hal itu menandakan bahwa dirinya akan menjadi calon ayah.

Kebahagiaan itu ia bagikan lewat unggahan di cerita instagramnya @rendijhonpratama pada hari ini. Dalam unggahan cerita itu, Rendi menunjukan potret sang istri yang mengenakan baju merah dan tersenyum ke arah kamera sembari menunjukan foto hasil USG atas kehamilannya.

Bagi Rendi, kehamilan sang istri menjadi satu kejutan terbaik di tahun ini yang telah lama dinantikan sejak keduanya menikah pada November 2022 lalu.

“Surprise terbaik tahun ini,” ungkap Rendi, dikutip Minggu (15/11/2026).

Kabar bahagia ini sebelumnya diumumkan Glenca lewat sebuah unggahan video di akun Instagram pribadinya, @glencachysaraofficial. Dalam video tersebut, Glenca dan Rendi terlihat begitu romantis menikmati momen hangat berdua sembari memamerkan foto hasil USG sang buah hati.

Glenca Chysara Hamil.

Tak hanya itu, aktris berusia 31 tahun tersebut juga memperlihatkan baby bump-nya yang mulai terlihat jelas. Dalam takarir unggahannya, ia mengungkapkan bahwa kehamilan tersebut menjadi jawaban dari doa-doa dirinya bersama sang suami yang telah lama dipanjatkan.

“Hari ini, doa-doa kita menjadi detak jantung. Keajaiban kecil kita sedang dalam perjalanan,” tulis Glenca.

Glenca Ungkap Rasa Haru dan Syukur