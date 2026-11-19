BMKG Ungkap DBD Berkaitan Erat dengan La Nina Bukan El Nino: Waspadai Musim yang Lebih Basah

JAKARTA – Fenomena El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas dan kering. Fenomena ini juga sering dianggap sebagai musim penyebaram demam berdarah dengue (DBD).

Namun ternyata, kondisi yang justru perlu diwaspadai adalah La Nina. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (bmkg) mengungkapkan, periode yang lebih basah dan lembap dapat membuat kasus dengue bertahan lebih lama, bahkan setelah melewati puncaknya.

1. Perubahan Iklim

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan dalam dialog kebijakan bertajuk “Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan” yang digelar Koalisi Bersama (KOBAR) Lawan Dengue bersama Forum Diskusi Denpasar 12 MPR RI menjelaskan, perubahan iklim memiliki dua pengaruh terhadap penyebaran dengue.

Pertama, perubahan iklim dalam skala global dapat memperluas wilayah yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya penyakit tersebut. Wilayah yang sebelumnya memiliki suhu relatif dingin, terutama di belahan bumi utara dan selatan, kini semakin menghangat.

Akibatnya, daerah yang sebelumnya tidak menjadi wilayah endemik dengue berpotensi mulai menghadapi kemunculan kasus. Fenomena serupa juga mulai terlihat di Indonesia.

Ardhasena menyebut kasus dengue telah ditemukan di sejumlah wilayah dataran tinggi yang sebelumnya tidak pernah melaporkan kejadian serupa.

“Wilayah tropis ini, karena perubahan iklim itu makin lama makin melebar ke utara dan selatan, sehingga daerah yang tadinya dingin di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu semakin menghangat, sehingga muncul kasus dengue,” jelasnya dalam dialog “Dampak Perubahan Iklim terhadap Beban Dengue dan Strategi Pencegahan” (KOBAR) Lawan Dengue bersama Forum Diskusi Denpasar 12 MPR RI pada Rabu (18/11/2026).