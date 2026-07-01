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Gejala Bintik Merah Tak Berarti DBD, Bisa Jadi Penyakit Ini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |16:10 WIB
Gejala Bintik Merah Tak Berarti DBD, Bisa Jadi Penyakit Ini
Gejala Bintik Merah Tak Berarti DBD, Bisa Jadi Penyakit Ini (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Munculnya bintik merah pada kulit sering kali langsung dikaitkan dengan demam berdarah dengue (DBD). Padahal, kondisi tersebut tidak selalu menandakan seseorang terinfeksi virus dengue. Bintik atau ruam merah juga bisa menjadi gejala berbagai penyakit lain, sehingga diperlukan pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab pastinya.

Mengutip informasi dari Primaya Hospital, ruam merah pada kulit dapat muncul akibat beragam kondisi kesehatan, mulai dari infeksi virus hingga reaksi alergi. Oleh karena itu, diagnosis dokter sangat penting agar penanganan yang diberikan sesuai dengan penyebabnya.

Beberapa penyakit yang dapat menimbulkan bintik atau ruam merah di kulit antara lain:

  • Campak
  • Demam berdarah dengue (DBD)
  • Tifus
  • Alergi
  • Herpes zoster (sirap)
  • Demam scarlet
  • Eksim
  • Gigitan kutu atau serangga
  • Kudis (skabies)
  • Selulitis
  • Cacar air
  • Perbedaan Ruam Campak, DBD, dan Tifus

Meski sama-sama dapat menyebabkan ruam merah, setiap penyakit memiliki karakteristik yang berbeda.

1. Campak

Ruam pada campak umumnya muncul sekitar 3–5 hari setelah gejala awal, seperti demam, batuk, pilek, dan mata merah. Sebelum ruam muncul, penderita biasanya mengalami bercak Koplik, yaitu bintik merah kecil dengan bagian tengah berwarna putih kebiruan yang muncul di bagian dalam pipi.

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