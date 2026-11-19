Psikologi Ungkap Pakai Lipstik Merah Menyala Bisa Bikin Makin Percaya Diri

JAKARTA - Lipstik merah menyala memang tak lekang oleh waktu. Warna yang terkesan berani ini kerap menjadi andalan perempuan untuk menyempurnakan penampilan, bahkan ketika tidak memiliki banyak waktu untuk berdandan.

Menariknya, lipstik merah ternyata bukan sekadar pelengkap riasan. Penggunaan warna ini juga bisa berkaitan dengan rasa percaya diri, cara seseorang memandang dirinya sendiri, hingga bagaimana ia ingin tampil di hadapan orang lain.

Melansir Times of India, ada beberapa alasan mengapa lipstik merah memiliki makna lebih dari sekadar produk kecantikan.

1. Membuat Penampilan Lebih Menonjol

Berbeda dengan lipstik bernuansa nude atau merah muda lembut yang cenderung menyatu dengan warna alami bibir, lipstik merah memiliki karakter lebih kuat.

Warna ini dapat langsung menarik perhatian ke area bibir sekaligus membuat tampilan wajah terlihat lebih tegas. Tidak heran jika lipstik merah sering menjadi pilihan ketika seseorang ingin tampil lebih menonjol tanpa harus menggunakan riasan yang berlebihan.

2. Bikin Makin Percaya Diri