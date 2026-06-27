6 Tips Pakai Lipstik Merah Tanpa Bikin Menor, Jangan Asal Pakai!

LIPSTIK merah merupakan salah satu produk kecantikan yang tidak pernah lekang oleh waktu. Warna klasik ini identik dengan kesan berani, elegan, anggun, dan penuh percaya diri.

Baik dipadukan dengan busana kasual maupun gaun pesta, lipstik merah selalu mampu menjadi pusat perhatian. Namun, agar hasilnya terlihat sempurna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Dilansir dari Bright Side, berikut 6 tips memakai lipstik merah agar penampilan kamu semakin memukau:

1. Pilih Warna Sesuai Warna Kulit

Tidak semua warna merah cocok untuk setiap orang. Pilihlah warna yang sesuai dengan undertone kulit Anda.

Kulit dengan undertone dingin (cool undertone) cocok menggunakan merah bernuansa raspberry atau merah kebiruan. Kulit dengan undertone hangat (warm undertone) lebih cocok menggunakan merah dengan sentuhan oranye atau coral. Memilih warna yang tepat akan membuat wajah terlihat lebih segar dan bercahaya.

2. Jangan Ragu Mencampur Beberapa Warna

Lipstik merah memiliki banyak variasi warna, mulai dari merah terang hingga burgundy. Jika belum menemukan warna yang benar-benar sesuai, kamu bisa mencoba mencampurkan dua warna lipstik untuk menciptakan warna yang lebih unik dan personal.

3. Aplikasikan Menggunakan Kuas Bibir

Untuk hasil yang lebih presisi, gunakan kuas bibir saat mengaplikasikan lipstik. Cara ini memudahkan kamu menjangkau sudut-sudut bibir sehingga hasil akhirnya tampak lebih rapi dan profesional.