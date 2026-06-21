Cara Tentukan Shade Lipstik Nude Biar Sesuai Warna Kulit, Jangan Sampai Salah Pilih

LIPSTIK nude menjadi salah satu produk kecantikan yang wajib dimiliki karena mudah dipadukan dengan berbagai gaya makeup. Namun, menemukan warna nude yang tepat tidak semudah yang dibayangkan.

Pasalnya, tidak ada satu warna nude yang cocok untuk semua orang. Lipstik nude yang ideal seharusnya mampu menyatu dengan warna alami bibir, mempertegas fitur wajah, serta membuat tampilan terlihat lebih seimbang dan segar. Karena itu, penting untuk memilih warna nude berdasarkan warna kulit dan undertone masing-masing.

Dilansir dari Hindustan Times, Minggu (21/6/2026), berikut 5 cara tentukan shade lipstick nude biar sesuai warna kulit:

1. Pahami Arti Nude yang Sebenarnya

Banyak orang mengira warna nude identik dengan beige atau warna pucat. Padahal, nude sebenarnya adalah warna yang menyerupai warna alami bibir dan kulit seseorang.

Bagi sebagian orang, warna nude bisa berupa pink lembut, peach, cokelat muda, karamel, hingga rosy brown. Kuncinya adalah memilih warna yang sesuai dengan undertone kulit agar hasilnya terlihat natural dan tidak membuat wajah tampak kusam.

2. Kenali Undertone Kulit Terlebih Dahulu

Sebelum memilih lipstik nude, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui undertone kulit. Lipstik nude untuk kulit cerah sebaiknya menghindari warna yang terlalu pucat karena dapat membuat wajah terlihat kurang segar. Pilih warna pink nude, soft peach, atau rosy nude yang memberikan kesan segar sekaligus tetap natural.

Lipstik nude untuk kulit sawo matang memiliki fleksibilitas lebih dalam dalam memilih warna. Beberapa pilihan yang cocok antara lain peach nude, caramel beige, dan rosy brown. Warna-warna tersebut mampu menonjolkan kehangatan kulit tanpa membuat bibir terlihat pucat.

Kemudian lipstik nude untuk kulit olive biasanya dengan nuansa keemasan akan terlihat semakin menawan. Warna-warna seperti mocha, terracotta nude, caramel brown, atau rosy brown bisa dipilih untuk membantu memberikan dimensi pada wajah sekaligus mempertahankan kesan natural.

Terakhir, lipstik nude untuk kulit gelap. Pemilik kulit gelap sebaiknya menghindari warna nude yang terlalu terang karena dapat terlihat abu-abu atau chalky. Sebagai gantinya, pilih warna chocolate brown, coffee nude, caramel, atau nude dengan sentuhan mauve dan berry. Warna-warna ini mampu mempertegas kecantikan alami kulit gelap tanpa terlihat kontras berlebihan.