Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Pilih Warna Lipstik yang Cocok dengan Undertone Kulit, Biar Nggak Salah Shade!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |19:04 WIB
6 Tips Pilih Warna Lipstik yang Cocok dengan Undertone Kulit, Biar Nggak Salah Shade!
Berikut 6 tips pilih warna lipstik yang cocok dengan undertone kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

MEMILIH warna lipstik tidak bisa hanya berdasarkan tren atau warna favorit saja. Salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah undertone kulit atau yaitu warna dasar kulit yang memengaruhi bagaimana suatu warna terlihat saat dikenakan.

Dengan mengetahui undertone kulit, kamu bisa memilih lipstik yang lebih menyatu, membuat wajah terlihat lebih cerah, dan tidak tabrakan dengan warna kulit. Ada tips yang bisa diikuti dalam memilih warna lipstik. Apa saja?

Dilansir dari Yes Madam, berikut 6 tips pilih warna lipstis yang cocok dengan undertone kulit:

1. Kenali Undertone Kulitmu Terlebih Dahulu

warna lipstik yang cocok

Secara umum, undertone kulit dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada warm undertone atau biasa disebut dengan hangat. Jenis kulit ini cenderung kekuningan, keemasan, atau peach.

Lalu kedua, ada cool undertone atau dingin. Kulit ini cenderung kemerahan, pink, atau kebiruan. Terakhir, ada neutral undertone atau disebut juga dengan netral. Ini campuran antara warm dan cool

Cara sederhana untuk mengeceknya bisa dilakukan lewat urat nadi. Jika urat nadi terlihat hijau, kemungkinan warm undertone. Lalu, jika urat nadi terlihat biru atau ungu, kemungkinan cool undertone. Jika sulit menentukan, kemungkinan neutral undertone.

2. Pilihan Lipstik untuk Warm Undertone

Pemilik warm undertone biasanya cocok dengan warna-warna hangat yang natural dan earthy. Ada rekomendasi warna yang bisa dipilih.

Di antaranya, ada coral, oranye, terracotta, brick red, dan nude dengan sentuhan cokelat.  Warna-warna ini membuat kulit terlihat lebih cerah dan segar.

3. Pilihan Lipstik untuk Cool Undertone

Untuk cool undertone, warna yang lebih ke arah pink dan berry akan terlihat lebih cocok dan elegan. Rekomendasi warna yang bisa dipilih antara lain pink soft, fuchsia, berry, mauve, dan red dengan dasar biru. Warna ini membantu wajah terlihat lebih hidup dan tidak pucat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164746/lipstik-CVDW_large.jpg
Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164744/lipstik-y5wp_large.jpg
Pilih Lip Tint atau Lipstik? Simak Bedanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/611/3160058/lipstik-wUkj_large.jpg
8 Lipstik dengan SPF Terbaik: Cantik Sekaligus Lindungi Bibir dari Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/611/3072607/lipstik-EU9x_large.jpg
Cara Mudah Memilih Warna Lipstik agar Sesuai Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/611/3000236/cara-memilih-produk-lipstik-yang-tepat-untuk-bibir-berikut-tips-lengkapnya-ZFKkd8OUCa.jpeg
Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/612/2980794/tahapan-dan-tata-cara-memakai-lipstik-yang-benar-dahului-dengan-pelembab-bibir-YolrdLUxVg.jpg
Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement