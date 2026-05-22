6 Tips Pilih Warna Lipstik yang Cocok dengan Undertone Kulit, Biar Nggak Salah Shade!

MEMILIH warna lipstik tidak bisa hanya berdasarkan tren atau warna favorit saja. Salah satu faktor penting yang sering diabaikan adalah undertone kulit atau yaitu warna dasar kulit yang memengaruhi bagaimana suatu warna terlihat saat dikenakan.

Dengan mengetahui undertone kulit, kamu bisa memilih lipstik yang lebih menyatu, membuat wajah terlihat lebih cerah, dan tidak tabrakan dengan warna kulit. Ada tips yang bisa diikuti dalam memilih warna lipstik. Apa saja?

Dilansir dari Yes Madam, berikut 6 tips pilih warna lipstis yang cocok dengan undertone kulit:

1. Kenali Undertone Kulitmu Terlebih Dahulu

Secara umum, undertone kulit dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, ada warm undertone atau biasa disebut dengan hangat. Jenis kulit ini cenderung kekuningan, keemasan, atau peach.

Lalu kedua, ada cool undertone atau dingin. Kulit ini cenderung kemerahan, pink, atau kebiruan. Terakhir, ada neutral undertone atau disebut juga dengan netral. Ini campuran antara warm dan cool

Cara sederhana untuk mengeceknya bisa dilakukan lewat urat nadi. Jika urat nadi terlihat hijau, kemungkinan warm undertone. Lalu, jika urat nadi terlihat biru atau ungu, kemungkinan cool undertone. Jika sulit menentukan, kemungkinan neutral undertone.

2. Pilihan Lipstik untuk Warm Undertone

Pemilik warm undertone biasanya cocok dengan warna-warna hangat yang natural dan earthy. Ada rekomendasi warna yang bisa dipilih.

Di antaranya, ada coral, oranye, terracotta, brick red, dan nude dengan sentuhan cokelat. Warna-warna ini membuat kulit terlihat lebih cerah dan segar.

3. Pilihan Lipstik untuk Cool Undertone

Untuk cool undertone, warna yang lebih ke arah pink dan berry akan terlihat lebih cocok dan elegan. Rekomendasi warna yang bisa dipilih antara lain pink soft, fuchsia, berry, mauve, dan red dengan dasar biru. Warna ini membantu wajah terlihat lebih hidup dan tidak pucat.