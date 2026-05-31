Hemat dan Tetap Cantik, Lipstik Lokal Ini Mulai dari Rp16 Ribuan Aja

JAKARTA - Lipstik lokal yang ramah di kantong tapi punya kualitas bagus dan warna yang cantik sekarang gampang kamu temukan. Bahkan harganya mulai dari Rp16 ribuan aja, kamu bisa tampil cantik dan menawan. Kamu juga tak perlu khawatir, karena produk-produk ini sudah terdaftar di BPOM, jadi aman banget untuk digunakan sehari-hari.

Berikut adalah rekomendasi lipstik lokal mulai dari Rp16.000 yang bisa kamu coba.

1. Implora Intense Matte Lipstick

Lipstik klasik berbentuk stik ini punya pigmentasi yang cukup bagus untuk menutup warna bibir yang gelap. Mengandung antioksidan dan moisturizer agar bibir tetap lembab untuk ukuran lipstik matte. Harganya juga cukup terjangkau dan tak menguras dompet, mulai dari Rp18 ribuan saja kamu bisa tampil memukau.

2. Red A Lipstick

Untuk para remaja yang aktif dan tetap ingin tampil gaya, lipstik lokal dari Red A bisa jadi pilihan. Red A lipstik punya tekstur yang ringan dan varian warna yang cenderung natural. Apalagi harganya juga bersahabat, mulai dari Rp15 ribuan sampai Rp20 ribuan aja kamu sudah bisa tampil cantik.

3. Viva Lipstick

Siapa tak kenal merek Viva. Brand lokal legendaris ini kerap menyabet penghargaan. Lipsticknya mengandung Squalane dan Mineral Oil, sehingga bibir tetap lembab dan lembut. Harganya ramah di kantong banget, mulai dari Rp16 ribuan aja, apalagi kalau pas diskon, kamu bisa dapat harga lebih murah.

4. Purbasari Color Matte Lipstick

Lipstik legendaris ini mengandung Vitamin E dan pelindung sinar UV untuk menjaga bibir tetap sehat. Menghasilkan bibir tampak matte murni dengan formula yang tetap creamy saat dipulaskan ke bibir. Purbasari Color Matte Lipstick dibanderol dengan harga mulai dari Rp20 ribuan saja.

Jadi gimana? Tampil cantik tak harus mahal kan? Pilih warna lipstik lokal sesuai selera dan warna kulitmu ya.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.