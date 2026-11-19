Potret Kate Middleton di Earthshot Prize 2026, Elegan dengan Sentuhan Glamor

JAKARTA - Kalau bicara soal kecantikan, Kate Middleton selalu menjadi salah satu inspirasi. Baik saat menghadiri acara kerajaan, berjalan di karpet merah, maupun tampil di acara internasional, Putri Wales ini selalu menjaga riasannya agar terlihat elegan, rapi, dan tetap simpel. Namun, saat menghadiri Earthshot Prize Awards 2026 di Mumbai, India, Kate tampil dengan sentuhan riasan yang lebih glamor dan sesuai dengan suasana acara.

Melansir Hindustan Times, upacara penghargaan yang digelar pada 17 November 2026 tersebut menampilkan Kate dalam balutan gaun Anarkali merah menyala karya desainer India, Mahima Mahajan.

Meski busananya menonjolkan keindahan kerajinan khas India, riasan Kate juga menghadirkan sesuatu yang berbeda dari gaya sederhana yang biasa ia kenakan. Kali ini, ia memilih riasan mata yang lebih tegas, warna kulit yang hangat, perona pipi yang cukup mencolok, serta riasan bibir lembut dengan sentuhan kilau.

Berikut detail riasan Kate Middleton di Earthshot Prize Awards 2026 yang bisa dijadikan inspirasi.

Riasan Smokey Eyes dengan Nuansa Earth Tone

Salah satu bagian yang paling mencuri perhatian dari riasan Kate di Earthshot Prize adalah bagian matanya. Alih-alih menggunakan riasan lembut bernuansa netral seperti biasanya, kali ini ia memilih tampilan smokey eyes yang lebih tegas.